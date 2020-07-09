شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: إثيوبيا لا تزال متشددة ولم نتوصل إلى أي اتفاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، جلسات اليوم الخميس، بشأن المحادثات المباشرة لـ«سد النهضة» الإثيوبي، بين الدول الثلاث – مصر والسودان وإثيوبيا، لم تتوصل إلى أي اتفاق ومازالت هناك خلافات قوية جدًا، والجانب الإثيوبي مازال متشددًا.

وأضاف «السباعي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، أنه حتى الآن تخطينا 45 ساعة تفاوض في اجتماعات «سد النهضة» خلال 7 أيام، ولم نتحرك قيد أنملة، مؤكدًا أن الجانب الإثيوبي يرفض أي نقاط خاصة متعلقة بآلية فض النزاعات، أو ميزانية الاتفاقية عند التوصل إليها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أنه من المقرر رفع تقرير نهائية في 13 يوليو الجاري، عن كل ما تم خلال المفاوضات إلى جنوب إفريقيا باعتبارها رئيسًا للاتحاد الإفريقي، مشيرة إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تقدم في المفاوضات، ونرجو أن تكون هناك نتائج إيجابية المفاوضات يوم 12 يوليو الحالي.

وأوضح «السباعي»، أن الوفدان الفني والقانوني المصريين بذلا جهودًا كبيرة في المفاوضات، متمنيًا أن تكون هناك نتائج إيجابية، فيما.

وكانت وزارة الموارد المائي والري، كشفت في بيان لها منذ قليل، تفاصيل انتهاء المحادثات الخاصة بـ«سد النهضة» الإثيوبي، في يومها السابع، برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور الوزراء من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين والتي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة».

واستهل الوزراء الإجتماع اليوم 9 يوليو بإستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتى عُقدت يوم الثلاثاء 7 يوليو والتى كانت تهدف إلى محاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية في كلا المسارين.

كما استعرض الوزراء الخطاب الوارد من جنوب إفريقيا والذى يطالب الدول الثلاثه بإعداد تقرير منفصل لكل دولة على حده عن تقدم المفاوضات حتى الآن يُرفق مع تقرير سرد للوقائع (Factual Report) تقوم بإعداده دولة جنوب إفريقيا، على أن يتم تقديم التقرير النهائي يوم 13 يوليو إلى جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الافريقى.

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وقالت الوزارة إنه «هذا وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن لم يتحقق ثمة أي توافق بين الدول الثلاثه في أي من النقاط الفنية أو القانونية حيث استمرت الخلافات بين الدول الثلاث».

وتوافق الوزراء على قيام كل دولة بإرسال تقريرها اليوم إلى جنوب إفريقيا مع إستمرار المناقشات على المستويين الفنى والقانونى حتى يوم 13 يوليو 2020، على أن يتم غداً الجمعه 10 يوليو عقد إجتماعات للجان الفنية والقانونية مره أخرى ويُعقد السبت 11 يوليو إجتماعات لكل دولة على حده مع المراقبين بينما يُعقد يوم الأحد 12 يوليو إجتماعات الوزراء.