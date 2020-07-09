شكرا لقرائتكم خبر عن «ازرع وإحنا في ضهرك».. عاطر حنورة يوجه رسالة للشباب ومنتفعي الـ1.5 مليون فدان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس شركة تنمية الريف المصري، رسالة للشباب المنتفعين والمستثمرين في مشروع المليون ونصف فدان قائلاً: «أقول للمنتفعين بشكل عام ازرع وإحنا وراك، وأقول للشباب أرجوكم عايز تعرف أي معلومة، تواصل مع الشركة الريف المصري، واستعلم عما تريد».
وتابع «حنورة»، خلال حواره ببرنامج «من سيزرع المليون»، مساء الخميس، أن بعض الشباب يحصل على معلومات خاطئة، ومن منطلق هذه المعلومة يتصرف بشكل غير صحيح، لافتا إلى أن طلبات صغار المزارعين لن تنتهي، والشركة متفهة هذا الأمر، معقبًا: «ازرع ونمي وبعد كده قدم طلباتك وهتشوف هنعمل إيه» .
ولفت إلى أن البعض قام بزراعة الأرض التي حصل عليها، والبعض الآخر لم يقوم بأي شيء ويطالب الشركة بالكثير من الطلبات، معقبًا: «بقول للمزارعين أزرع والدولة هتكون في ضهرك» .
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