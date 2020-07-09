شكرا لقرائتكم خبر عن بئر العبد تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجلت محافظة شمال سيناء حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، أثناء تلقيها العلاج في مستشفي بئر العبد المركزي.

وقال الدكتور على محمد حسن، مدير الإدارة الصحية ببئر العبد، أن الحالة لسيدة تدعي «ربيحة.م.ح-67 سنة» من حي الغزلان ببئر العبد، حيث توفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء تلقيها العلاج في قسم العزل بمستشفي بئر العبدالمركزي عقب إصابتها بالفيروس، لتصبح أول حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا بمركز ومدينة بئر العبد.

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بدوره أكد الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغسل والتكفين، بجانب دفن الحالة المتوفاة في مقابر مدينة بئر العبدبمعرفة أدارة الطب الوقائي وتحت حراسة أمنية مشددة وعدد قليل من أفراد أسرتها.

أشار شوكة، إلى أن هذه الحالة تعد حالة الوفاة الثالثة عشر في محافظة شمال سيناء بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث توفي من قبل 9 حالات من مدينة العريش، وحالتين من مدينة الشيخ زويد وحالة أخرى من مدينة نخل بوسط سيناء نتيجة الإصابة بالفيروس.

يذكر أن اجمالى عدد الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة بلغ 267 حالة من بينها 59 حالة وسلبية عدد 53 حالة أخرى، وهناك عدد 7 حالات لا زالت تحت البحث، إلى جانب عزل عدد 148 حالة منزليًا بدون أخذ عينات .