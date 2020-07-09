شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: مليون و450 ألف مستخدم لتطبيق صحة مصر خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن مليون و450 ألف مستخدم لتطبيق صحة مصر خلال 3 أشهر.
وأضاف، صلاح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي ام سي» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أننا نسعي لوضع حلول للمشاكل التي نرصدها من خلال التواصل مع المواطنين بأليات مختلفة.
وأشار المسؤول بوزارة الصحة إلى أنه تم اتاحة نتائج مسحة كورونا على تطبيق صحة مصر خلال 48 ساعة من اجرائها وسيكون هناك تحديث مستمر لتطبيق صحة مصر ولن يكون متعلقا بكورونا فقط.
وأضاف أن تطبيق صحة مصر سيمكن من خلاله تقديم خدمات كثيرة منها حجز العيادات وسنتيح بيانات أكثر على تطبيق خدمة مصر خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أنه إذا اكتشفنا حالة ايجابية يتم تحويلها لمستشفيات العزل وفقا لطبيعة كل حالة مؤكدا أن هناك مسارات مؤمنة لمكافحة العدوي في كل المستشفيات.
وقال مستشار وزير الصحة إن هناك أليات تكنولوجية نعمل عليها لمتابعة الحالات في العزل المنزلي.
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