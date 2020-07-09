شكرا لقرائتكم خبر عن السجيني: دفع 25% من قيمة تصالح مخالفات البناء وتقسيط الباقي على 3 أعوام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، إن القرارات الصادرة بشأن التصالح في مخالفات البناء أوجبت أنه على المواطن أن يقوم بسداد مبلغ محدد بشأن جدية التصالح.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تأييد من جانب الحكومة في مسألة إعادة النسق العمراني ومواجهة المخالفات والتعديات، لا سيما أن الحكومة تستأصل ورمًا سرطانيًا متجذرًا على مدار 10 أعوام منذ ستينيات القرن الماضي.
وتابع السجيني أن الجهات الرسمية أكدت أن المسألة متدرجة وفقا لقيمة التصالح، وتتسق مع اللائحة التنفيذية، كاشفا أن شخص قام ببناء منزل في قرية وعند التقدم بطلب تصالح يكون على المساحة المبني عليها مثل 100 متر والقيمة تحددها الوحدة المحلية ضاربًا مثلًا أن تكون 600 جنيه، ويدفع الشخص 30 ألف جنيه يدفع 25% من أصل ذلك المبلغ ثم يقوم بتقسيط المبلغ على 3 أعوام.
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