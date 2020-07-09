شكرا لقرائتكم خبر عن عين« القاهرة».. أحدث مشروع سياحي عالمي بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتماشيآ من إتجاهات الدولة لتنشيط السياحة قرر القائمون على مشروع «عين القاهرة» إطلاقة قريبآ في مصر ليصبح بذلك احدث مشروع سياحي عالمي ويعد احدي ايقونات القاهرة ورمز حضاري يتيح مشاهدة بانورامية فريدة للمدينة.

وتعد العين عجلة سياحية موجودة في أغلب المدن الهامة في العالم ويبلغ ارتفاعها 50 متر ويمكن للشخص ركوبها لمشاهدة معالم المدينة لمسافة 40 كيلو متر والتمتع بالمناظر الجميلة أثناء دورانها حول محورها ورؤية كل المعالم البارزة المحيطة حولها.

ومن المزمع وضع عين القاهرة بالقرب من احد المعالم السياحية الاثرية الكبري بمصر بالتعاون مع وزارة السياحة. ويوجد بهذه العجلة 32 كابينة صغيرة يمكنها أن تحمل 15 ألف زائر يوميا. وتستهدف عين القاهرة ربط المرح مع التعلم الثقافي في متنزه بموقع استراتيجي بالمدينة، كما ستقام منطقة ترفيهية كاملة حولها.

وتستهدف عين القاهرة المساهمة في التنمية الثقافية والسياحية بمصر، كنقطة ربط ومرجع سياحي، ليصبح سمة مميزة للمدينة على المستوي العالمي، وهناك بالفعل العديد من الأمثلة التي أثبتت نجاحها الكبير لهذة العجلة بمدن كثيرة منها لندن وباريس ولاس فيجاس وسنغافورة.

ويعزي هذا النجاح بسبب تصميمها الذي يمزج بين الترفيه والتعلم لكل الاعمار خاصة الأطفال والطلاب والمتقاعدين والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.

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