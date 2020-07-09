شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير ورفع كفاءة السوق القديم ببئر العبد بتكلفة 5.5 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن مركز ومدينة بئر العبدبشمال سيناء عن تطوير ورفع كفاءة السوق القديم بوسط مدينة بئر العبدبتكلفة 5.5 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمركز. وأكد اللواء محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد، أن عملية التطوير تشمل إنشاء باكيات جديدة للبائعين وإنشاء دورات مياه حديثة ومنطقة خدمات ومصلي وعدد من الخدمات الاخري. وأضاف أنه تم البدء في عمليات التطوير ورفع الكفاءة من خلال حملات النظافة المكثفة لإزالة تراكمات القمامة والردش من السوق القديم، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 78,304

تعافي 22,241

وفيات 3,564

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