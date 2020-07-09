ظاهرة فلكية مميزة.. الفلك: المشترى وزحل يواجهان الشمس بسماء القاهرة الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن ظاهرة فلكية متميزة يرصدها المعهد، متمثلة في تقابل المشترى مع الشمس وذلك يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح المعهد في بيان له، الخميس، أن المشترى يصل إلى أعلى نقطة في السماء وستشهدها سماء القاهرة يوم الثلاثاء 14 يوليو، وسيكون مرئٔيًا بدءا من الساعة 19:34 إلى الساعة 04:26. ويرتفع فوق الأفق الجنوبي الشرقي، ويصل إلى أعلى نقطة له في السماء الساعة 23:58 عند 37 درجة فوق الأفق الجنوبي، ويغرب حوالي الساعة 04:26 عندما يكون على ارتفاع أقل من 7 درجات عند الأفق الجنوبي الغربي.
وقالت الدكتورة سمية سعد، رئيس مركز التميز العلمي في الفلك والفضاء التابع للمعهد، إن هذا الوضع يحدث عندما يكون المشترى أمام الشمس في السماء تقريبًا، نظرًا لأن الشمس تصل إلى أقصى مسافة لها تحت الأفق عند منتصف الليل، فإن المشترى سيكون في النقطة المقابلة لها في السماء في نفس الوقت.
وفي الوقت الذي يكون فيه المشتري في وضع التقابل مع الشمس، فإن ذلك يتوافق أيضاً مع وجوده في أقرب مسافة له من الأرض وبنفس الجهة مما يجعله يظهر ألمع وأكبر نسبيا.
وتابعت: ويدور كوكب المشترى في النظام الشمسي بعيدًا عن الأرض على مسافة متوسطة من الشمس تبلغ 5.20 مرة من الأرض، وفي هذه المناسبة، سيستقر المشترى على مسافة 4.14 AU ويمكن رؤيته هو وبعض أقماره من خلال التليسكوب.
وسيتكرر نفس الشئ بالنسبة لكوكب زحل في أول دقائق من يوم 21 يوليو 00:14 بتوقيت القاهرة حيث يكون في أقصى مسافة له من الشمس وأقرب بعد له من الأرض ويرى بوضوح في سماء القاهرة.
جدير بالذكر، أن المعهد أنشأ مركز التميز العلمي في الفلك والفضاء، وهو أول مركز تميز من هذا النوع في مصر، ليضطلع بمهام عديدة منها تدريب وتأهيل الكوادر العلمية والمدرسين لنشر الثقافة العلمية والفلكية والعمل على تطوير مناهج الفلك الدراسية، كما أنه يقوم بتنظيم مدارس ودورات تدريبية فلكية لمدرسي التعليم العام وكذلك الباحثين، بمشاركة الاتحاد الفلكي الدولي.
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