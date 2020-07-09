عبدالدايم تشهد انطلاق أمسيات المجلس الأعلى للثقافة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء الخميس، انطلاق فعاليات المجلس الأعلى للثقافة، وحضرت جانبا من أولى الندوات، والتي أقيمت تحت عنوان "التنمر.. هل أصبح ظاهرة اجتماعية" .
وأثنت عبد الدايم، على عودة أنشطة المجلس بعد فترة التوقف، وأوضحت أن برنامج استئناف النشاط يضم مجموعة متنوعة من اللقاءات التى تثرى الميدان الفكرى والادبى فى مصر.
وشددت عبدالدايم على ضرورة الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية التى أقرتها الدولة حفاظا على السلامة العامة.
يذكر أن الندوة، أدارها الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وشارك بها عدد من المتخصصين في مجالات علم النفس والاجتماع وهم الدكتور أحمد مجدي حجازي أستاذ علم الاجتماع السياسي وعضو المجلس الأعلى للثقافة، الدكتورة منى الحديدي أستاذ علم الاجتماع وعضو لجنة الشباب بالمجلس، الدكتور أيمن عامر أستاذ علم النفس وعضو لجنة علم النفس والتربية بالمجلس، والدكتورة نهلة إمام أستاذ العادات الشعبية بأكاديمية الفنون وعضو لجنة التراث الثقافي بالمجلس .
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