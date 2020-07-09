"الوطنية للانتخابات": 100 رمز انتخابي للنظام الفردى و158 للقوائم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، قواعد تخصيص الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ.

الهيئة أصدرت قرارها رقم 39 لسنة 2020 بتحديد 100 رمز انتخابي لنظام الفردي، و158 رمزا لنظام القوائم.

نظام القوائم:

تتولى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية طلبات الترشح في كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية إرسال صورة من الطلب المقدم إليها من الممثل القانوني لكل قائمة والمحدد به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه إلى الهيئة الوطنية.

Advertisements

وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دورها بتخصيص الرمز الانتخابي لتلك القائمة في 24 ساعة على أن يراعى تخصيص رمز انتخابي موحد لكل قائمة في حالة ترشحها في أكثر من دائرة، وفى حالة التزاحم بين القوائم على رمز انتخابي تكون أولوية في الاختيار للقائمة أو الحزب الذي سبق تخصيص الرمز له في أي انتخابات سابقة، وحال تعذر تكون الأولوية للأسبق في تقديم طلب الترشح.

النظام الفردي:

يدون المرشح الفردي في طلب ترشحه رغبته في اختيار رمز من الرموز المتاحة بالجدول، وتخصص الرموز بمعرفة لجنة المتابعة، ويحجب الرمز فور تخصيصه لمرشح، وإذا خلى طلب تخصيص الرمز تقوم اللجنة باختيار له رمز، وللمترشح المنتمي لحزب طلب تخصيص الرمز الانتخابي السابق تخصيصه لحزبه من الجدول الخاص بالفردي بناء على خطاب من رئيس الحزب يقدم مع طلب الترشح.

هذه القواعد لا تسري على الأحزاب المتنازع عليها، كما تضمن أن تعلن لجان فحص الطلبات كشوف المرشحين المقبولين ورموزهم الانتخابية للنظامين الفردي والقائمة حسب الأحوال لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الثاني لغلق باب الترشح بمقار لجان المتابعة في كل محكمة ابتدائية مختصة.