"الوطنية للانتخابات" تحدد مهام لجان متابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 37 لسنة 2020 الخاص بتشكيل ومهام لجان متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ.

ويتضمن القرار تشكيل لجان المتابعة في المحافظات بـ27 محكمة ابتدائية يترأسها رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية أو مساعديهم؛ لتلقي طلبات المرشحين، طبقا لقرارات الهيئة والتي ينبغي على المرشحين متابعتها بعد نشرها في الجريدة الرسمية والمحدد بها المستندات المطلوبة.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إنه ينبغي على المرشحين اعتبارا من يوم السبت إلى لجان المتابعة مستكملا جميع المستندات المطلوبة لاسيما إن الهيئة الوطنية للانتخابات سمحت لهم بإجراء الكشف الطبي والتحليل منذ اليوم الثاني لدعوة الناخبين.

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وتخص لجان المتابعة في المحافظات بعدة مهام أولها مرحلة تلقى طلبات الترشح وإحالتها للجنة الفحص:

- تلقي طلبات الترشح خلال الفترة المحددة وتتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة وتسلمها للجان فحص الطلبات وفقا للقرار السابق صدوره رقم 34 لسنة 2020.

- إخطار الهيئة الوطنية بكشفي أسماء المرشحين المقبولين بنظامي الفردي والقوائم.

مهام مرحلة الإعداد لتجهيز الانتخابات حتى يوم التصويت:

-التأكد من صلاحية المراكز الانتخابية ومقار اللجان الفرعية والتجهيز لراحة أطراف العملية الانتخاب.

-التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين.

-التنسيق مع مديريات الأمن لتوفير صناديق الاقتراع محتويات اللجان.

- تلقي إخطارات الدعاية الانتخابية من المرشحين واحالتها للجان مراقبة الدعاية.

- استلام أوراق الانتخابات من بطاقات إبداء الرأي ومحاضر الفرز وتسليمها للجان.

- اتخاذ ما يلزم لتوفير الأحوال المعيشية المشرفين على الانتخابات.

- متابعة حضور معاونين اللجان الفرعية والعامة والحفظ.

مهام مرحلة يومي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة:

-إزالة المشاكل والعقبات التي تعوق سير العملية الانتخابية.

-متابعة ساعة الراحة باللجان وإجراءات غلق المقار نهاية أيام الاقتراع.

-التأكد من تأمين اللجان.

-التأكد من فتح اللجان في مواعيدها.

-التأكد من نقل كافة أوراق الانتخابات إلى اللجان العامة.

وألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات كل رئيس لجنة بإعداد تقرير في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.