في ظروف غامضة.. العثور على طفلة مشنوقة داخل منزل ببشتيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لكشف غموض العثور على طفلة مشنوقة داخل منزلها بمنطقة بشتيل التابعة لمركز أوسيم، شمال المحافظة.
تلقى العميد مجدي عزيز مأمور قسم شرطة أوسيم إشارة من شرطة النجدة بالعثور على طفلة مشنوقة داخل منزل بشارع متفرع من شارع الجمعية الزراعية.
وانتقلت قوة من القسم تنسيقا مع فرقة الشمال إلى محل البلاغ، وعُثر على طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مشنوقة في ظروف غامضة.
وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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