أخبار مصر | العناني يتفقد فنادق شرم الشيخ ويلتقي بالسائحين قبل مغادرتهم البلاد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر العناني يتفقد فنادق شرم الشيخ ويلتقي بالسائحين قبل مغادرتهم البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الرحلات السياحية التي وصلت الي محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا، في العودة الي بلادها وذلك بعد قضائهم أسبوعا علي شواطئ مصر الخلابة واستمتاعهم بجوها الدافئ والمشمس.

وأشاد السائحون بالإجراءات الاحترازية المقررة وضوابط السلامة الصحية المطبقة بالفنادق في مدينتي شرم الشيخ والغردقة والتي لم تؤثر سلبا علي استمتاعهم بوقتهم وبالمناظر الخلابة بهذه المدن.

كما أشادوا بالتزام الجميع بالضوابط التي أرسلتها مصر الي كل دول العالم عن طريق بعثاتهم الدبلوماسية وكبري منظمي الرحلات والشركات السياحية.

وأوضح تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء ، أن المجموعات السياحية بدأت بالمغادرة الي بلادهم دون أية إصابة سواء بين المغادرين أو الموجودين حاليا بمصر ولم يغادروا بعد وما زالوا يستمتعون بقضاء عطلتهم علي شواطئ مصر الخلابة.

وقد حرص الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار اليوم الخميس أثناء زيارته بمدينة شرم الشيخ لتفقد بعض الفنادق، علي مقابلة السائحين المتواجدين علي الشواطئ واطمئن علي مدي الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية من تباعد وغيرها من ضوابط السلامة الصحية.

وأكد السائحون للوزير أنهم قضوا وقتا ممتعا بمدينة شرم الشيخ وكانوا في أمان، لافتين إلى أن مصر بجوها الدافئ وأماكنها المفتوحة والضوابط المقررة من الوزارة توفر مناخ صحي مثالي لرحلاتهم السياحية.

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وأشاروا إلى أنهم سيخبرون اصدقائهم وزملائهم عند عودتهم الي بلادهم عن مدي التزام الفنادق بضوابط السلامة الصحية التي أعلنتها مصر، وينصحوهم بالذهاب الى مصر في رحلات سياحية.

السياحة والآثار تعلن مواعيد عمل المتاحف والمواقع الأثرية في محافظات الصعيد

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن المتاحف والمواقع الأثرية بمحافظات الصعيد التي تم فتحها للجمهور كمرحلة أولى ستستقبل زائريها يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

وجاء في إطار خطة وزارة السياحة والآٌثار للفتح التدريجي للمواقع والمتاحف الأثرية مع استئناف حركة السياحة الوافدة الي مصر اعتبارا من 1 يوليو الجاري.

وأضاف وزيري أن هذه المتاحف والمواقع تشمل متحفي النوبة، والأقصر، ومعابد أبو سمبل وفيله بأسوان والكرنك والأقصر والدير البحري، ومقابر وادي الملوك بالأقصر.

والجدير بالذكر أن وزارة السياحة والآُثار كانت قد حددت خمسة متاحف و٨ مواقع أثرية لإعادة فتحها للجمهور كمرحلة أولى اعتبارا من 1 يوليو الجاري مع استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر، والتي شملت كل من متحف النوبة، ومتحف الأقصر، والمتحف المصري بالتحرير، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القبطي، ومعابد أبو سمبل وفيله بأسوان، والكرنك والاقصر والدير البحري ومقابر وادي الملوك بالأقصر ومنطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة.