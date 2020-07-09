أخبار مصر | تزيد من الإصابة بكورونا.. الصحة العالمية تحذر من تعاطي المواد المخدرة (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تزيد من الإصابة بكورونا.. الصحة العالمية تحذر من تعاطي المواد المخدرة (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت منظمة الصحة العالمية من تعاطي المواد المخدرة لأنها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا كوفيد-19.

وأضافت منظمة الصحة في منشور توعوي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان استخدام أشياء مشتركة "مثل أدوات المائدة والشيشة والمحاقن"، يمكن ان يزيد من العدوى بفيروس كورنا وامراض أخرى عديدة.

ونصحت منظمة الصحة بعدم إهمال تدابير الوقاية الصحية مثل نظافة اليدين وآداب السعال والعطس والتباعد البدني، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتفادي خطر العدوى بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

