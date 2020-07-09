مصر | تفاصيل جديدة في واقعة العثور على طفلة مشنوقة داخل منزلها بأوسيم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة في واقعة العثور على طفلة مشنوقة داخل منزلها بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة طفلة مشنوقة داخل منزلها، بمركز أوسيم، شمال المحافظة، حيث تحفظت القوات على كاميرات المراقبة المركبة بمحيط المنزل محل الجريمة، لتفريغها ومعرفة الدخول والخروج، وقت الجريمة، لسهولة التوصل إلى مرتكبي الجريمة.

منقدرش نحدد سبب قتلها دلوقتي.. حسبما أفاد مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة، بعدم وجود سبب واضح، لقتل الطفلة بهذه الطريقة، مضيفا أنه جار فحص علاقات أهليتها لمعرفة وجود خلافات لهم مع أخرين من عدمه، ولدي سؤال المصدر ذاته عن تعرض الطفلة للإغتصاب قبل قتلها، أوضح بأن تقرير الطب الشرعي سوف يوضح تعرضها للإغتصاب قبل وفاتها من عدمه.

ومن ناحية آخري، قال أحد جيران الطفلة، إنها كانت رفقة والدتها لشراء بعض إحتياجات المنزل، ولدي عودتهما سبقتها الطفلة بتوجها إلى المنزل، ولدي عودة الأم عثرت على طفلتها مشنوقة.

Advertisements

وواصل جار آخر أن كاميرات المراقبة المركبة بمحيط المنزل محل الواقعة، رصدت دخول ملثما يرتدي جلبابا للمنزل المشار إليه، في وقت مزامن لوقت ارتكاب الجريمة.

ويكثف رجال إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، من جهودهم لكشف ملابسات العثور على طفلة مشنوقة داخل منزلها بمركز أوسيم، شمال المحافظة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للعميد مجدي عزيز مأمور مركز شرطة أوسيم، من شرطة النجدة بالعثور على طفلة مشنوقة داخل منزل بشارع متفرع من شارع الجمعية الزراعية، بنطاق المركز.

وانتقلت قوة من القسم تنسيقا مع فرقة الشمال برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى محل البلاغ، وعُثر على طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مشنوقة في ظروف غامضة، وتحرر المحضر اللازم، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.