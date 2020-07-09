مصر | حجز 3 أشخاص حاولوا "خطف شاب" في العجوزة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حجز 3 أشخاص حاولوا "خطف شاب" في العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، بحجز ٣ أشخاص، ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات، لاتهامهم بمحاولة خطف شاب واستقلاله سيارتهم، وذلك لوجود خلافات سابقة بينهم.

بداية الواقعة، عندما ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من ضابط مرور، يفيد بأنه حال تواجده بالشارع سمع استغاثة أحد الافراد فتوجه نحوه على الفور، وتبين قيام ٣ أشخاص بمحاولة خطف شاب وإجباره على استقلال سيارتهم، وتمكن ضباط المباحث من ضبطهم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وفي سياق آخر، تحقيقًا للربح السريع، أقدم عاطل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بمنطقة البدرشين بالجيزة، فسقط في قبضة رجال المباحث، وقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حجزه ٢٤ ساعة، لحين ورود التحريات.

ووجهت النيابة العامة، للعاطل تهمه التنقيب عن الآثار خلسة داخل منزله، فيما أمرت بالتحفظ على أدوات الحفر.

ونجح ضباط قسم شرطة البدرشين التابع لمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل حاول التنقيب عن الآثار داخل مسكنه بدائرة القسم.

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كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين تفيد قيام "أحمد. م.أ" عاطل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بدائرة القسم.

بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال ضباط مباحث قسم البدرشين من ضبط المتهم واقتياده إلى القسم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر، أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس طالب جامعي وعاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لإتجارهما في مخدر الفودو.

وواصلت النيابة العامة، التحقيق مع المتهمان لحيازتهما على ٣٦ جرام من مخدر الفودو، بمنطقة العجوزة، حيث أدلى المتهمان باعترافات تفصيلية، أنهم لجأوا لتلك التجارة لأنها مربحة وللانفاق على احتياجاتهما المادية.

فيما أدلى الطالب الجامعي، باعترافاته، أنه تعرف على المتهم الثاني "عاطل" من خلال كافية بأحد المناطق، وكان خلالها ينفق على ذاته وعلى مصاريف الجامعة دون مساعدة أهله، فقرر أن يعمل معه نتيجة لاحتياجه.

وأوضحت التحقيقات، أن العاطل والطالب يروجان لتلك التجارة على عملائهم بالمنطقة، فضبط بحوزتهما على كميات من المخدر، وميزان لتقسيم المخدرات أثناء بيعها على عملائهم، و١٨ ألف جنيه مقابل الاتجار، وهاتف محمول.