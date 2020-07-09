مصر | حبس عاطل لاتجاره في المواد المخدرات بالوراق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس عاطل لاتجاره في المواد المخدرات بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الوراق، بشمال الجيزة، بحبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته لـ١٠٠ تذكرة هيروين والاتجار فيها، فيما طلبت إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

وواصلت النيابة العامة، التحقيق في واقعة سقوط عاطل ب١٠٠ تذكرة هيروين وسلاح بمنطقة الوراق، وأدلى المتهم باعترافاته باتجاره في المخدرات منذ شهور.

وقال المتهم أمام النيابة، إنه كان يروج لتجارة المخدرات على أصدقائه بالمنطقة، عن طريق الهاتف المحمول، وذلك للمكسب السريع، مشيرا أنها تجارة مربحة، وكان يمر بضائقة مالية مع اقتراب إتمام زواجه، فلجأ لتلك التجارة، حيث ضبط بحوزته على كمية من الهيروين وميزان لتقسيم المخدرات، ومبلغ مالي يصل ل ٤ آلاف جنيه، وسلاح للدفاع عن نفسه.

وتمكن ضباط مباحث قسم الوراق، من ضبط عاطل حال تواجده بدائرة القسم، بتهمة حيازته على ١٠٠ تذكرة هيروين وهاتف محمول، وميزان، مبلغ ومالي.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الوراق، التي أشرف عليها مدير أمن الجيزة، إلى قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة، وتم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته مخدر الهيروين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.