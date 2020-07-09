شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بئر العبد يتابع انتظام خطوط المواصلات الخارجية والتسعيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد، يرافقه نائبة المحاسب محسن سالم، والرائد ادهم شبيطه، مدير إدارة مرور بئر العبد، بمتابعة انتظام خطوط المواصلات الخارجية بين مدينة بئر العبدوباقي مدن المحافظة ومدن المحافظات الاخري، بجانب متابعة التسعيرة المقررة.

وأكد رئيس مركز ومدينة بئر العبد، أن عدة شكاوي وردت إلى المجلس بقيام عدد من السائقين برفع أجرة السفر عن التسعيرة المقررة، حيث قام بالمرور على موقف السيارات الرئيسي بالمدينة والتأكد من صحة الشكاوي المقدمة من المواطنين.

ووجه رئيس المدينة السائقين بعدم رفع الأجرة عن التسعيرة المقررة لمختلف خطوط السير، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائق المخالف.

وشدد رئيس المدينة على انتظام العمل داخل موقف السيارات والعمل على حل شكاوي المواطنين، وتفعيل الرقابة على الموقف، وإخطار الجهات المعنية بأي مخالفات.