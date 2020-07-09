شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تواصل اتخاذ إجراءات وقائية ضد وباء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تواصل هيئة السكك الحديدية اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة وباء كورونا، حيث تستمر أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر. هيئة السكك الحديدية تواصل كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا هيئة السكك الحديدية تواصل كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا هيئة السكك الحديدية تواصل كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا هيئة السكك الحديدية تواصل كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الوضع في مصر

اصابات Advertisements 78,304

تعافي 22,241

وفيات 3,564

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