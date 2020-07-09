شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة انتخابات البيطريين: تأجيل الدعوة للتصويت بالتجديد النصفى إلى 26 أغسطس 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العليا للأشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة البيطريين، برئاسة الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة، أنه قد تم الاتفاق مع هيئة النيابة الإدارية على إقامة العملية الانتخابية للنقابة العامة للأطباء البيطريين ومجالس النقابات الفرعية فيما عدا ( القاهرة- الجيزة- قنا ) يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2020.

وقالت اللجنة، في بيانها: «في البداية نود أن نوضح لجميع أعضاء الجمعية العمومية أن لجنة الإشراف على الانتخابات تعلم تمام العلم القلق الشديد من الزملاء على اتمام العملية الانتخابية ولكن من واقع المسئولية الواقعة على عاتقنا نريد ان نتمم العملية الانتخابية بجميع المحافظات بشكل ناجح دون حدوث مشاكل تؤثر على مستقبل النقابة العامة للأطباء البيطريين ولنا في نقابات مهنية أخرى عظة».

وأكدت أنها تعمل بكل جد للحفاظ على مسيرة العمل بالنقابة ولكننا ليس الطرف الأوحد في ذلك فإن حرص اللجنة على وجود إشراف قضائي يؤمن نزاهة العملية الإنتخابية يقضي بحتمية التأجيل بعد القلق الشديد الواضح من الهيئة القضائية بإقامة العملية الانتخابية وسط اجواء فيروس كورونا بالإضافة إلى ضيق الوقت وسط تحضيرات انتخابات مجلس الشيوخ .

وأضافت اللجنة أنها على اتصال دائم بأمناء اللجان بجميع المحافظات للأطمئنان على الأجواء بكل محافظة ويوجد حاليا صعوبة بالغة في حجز نوادي أو دار مناسبات كما هو متبع لإقامة العملية الانتخابية في بعض محافظات الصعيد مع التخوف الواضح عن عزوف اعضاء الجمعية العمومية ببعض المحافظات عن العملية الانتخابية مما يؤثر بشكل واضح على النتيجة النهائية برمتها وذلك يعصف بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويؤثر على الشكل العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين في المجتمع.

وأشارت إلى أنه مع تبني اللجنة لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين فإنه قد تم الاتفاق بين اللجنة وهيئة مكتب النقابة العامة على تمديد تجميد النشاط العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين مع تسيير الأعمال الروتينية بالنقابة مع صرف المستحقات مثل الإعانات أو منح صندوق التكافل وذلك حتي اقامة العملية الانتخابية .

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