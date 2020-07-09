شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 104 آلاف طالب وطالبة أدوا امتحانات الدبلومات الفنية العملية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 104 آلاف و751 طالب وطالبة من طلاب الدبلومات الفنية امتحانات المواد العملية (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2019/2020، التي تبلغ 190 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 839 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن الامتحانات سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ مضيفًا أنه تم توفير جميع الأدوات الاحترازية من كمامات قطنية، وواقيات للوجه، وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين.

وتابعت لجان المراقبة لجان الامتحانات بقطاع القاهرة: (لجنة مدرسة العباسية الكهربية)، قطاع الزقازيق: (لجنة مدرسة الزقازيق الصناعية بنات)، قطاع المنيا: (لجنة مدرسة منفلوط الصناعية المشتركة)؛ وبالنسبة للتعليم الزراعي: قطاع القاهرة: (لجنة مدرسة ابشواي بالفيوم- لجنة مدرسة الواسطي- لجنة مدرسة بني سويف- لجنة مدرسة ببا)، قطاع طنطا: لجنة مدرسة ناصر بدمنهور- لجنة مدرسة ناصر بطنطا- لجنة مدرسة طلخا بالدقهلية)، قطاع المنيا: (لجنة مدرسة أبوقرقاص- لجنة مدرسة ملوي- لجنة مدرسة أسيوط- لجنة مدرسة مير- لجنة مدرسة أبوتيج- لجنة مدرسة الخارجة- لجنة مدرسة باريس)، وبالنسبة للتعليم التجاري والفندقي: (لجنة مدرسة منشأة القناطر المشتركة (قطاع القاهرة)- لجنة مدرسة أبوقرقاص بنات (قطاع المنيا)- لجنة مدرسة الشيخ بكر الابتدائي بالمنشأه (قطاع سوهاج)- لجنة مدرسة الزقازيق الإعدادية بنات (قطاع الزقازيق)، للتأكد من حسن سير الامتحانات بهذه اللجان وكذلك قيام رؤساء هذه اللجان بتنفيذ الإجراءات الاحترازية سواء للطلاب أو المراقبين، ومراجعة دفاتر الحضور والانصراف بهذه اللجان، وتوقيع الطلاب على استلامهم أدوات التعقيم.

ورصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة خلال اليوم، حيث تم الإبلاغ عن إصابة طالبة من لجنة النوبارية الثانوية الزراعية بالبحيرة، بارتفاع درجة حرارتها، وتم نقلها إلى المستشفى.