شكرا لقرائتكم خبر عن 5.7 مليار جنيه لإنشاء وحدات إسكان اجتماعي وتطوير مشروعات خدمية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة شهدت خلال الـ6 سنوات الماضية طفرة هائلة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والاستثماري، بإقامة وحدات سكنية بمساحات مختلفة لتوفير مسكن ملائم ومناسب للشباب ومحدودي الدخل، فضلا عن ما تقدمه من إتاحة فرص عمل حقيقية للشباب في ذلك القطاع الحيوي والهام، بالإضافة إلى إنشاء 5 أسواق حضارية للقضاء على ظاهرة انتشار السويقات العشوائية وافتراش الباعة الجائلين للشوارع، وللحد من ظاهرة البطالة في المجتمع.

وأضاف المحافظ في بيان، الخميس، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحية ورفع كفاءتها، وتسعي جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد.

وأشار المحافظ إلى أن الفترة من يوليو 2014 وحتى يوليو 2020 شهدت إنشاء 47 ألفًا و827 وحدة إسكان اجتماعي واستثماري، بتكلفة 5 مليارات و631 مليونًا و500 ألف جنيه بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتنفيذ 5 أسواق حضارية تضم 283 محل تجاري بتكلفة 30 مليونًا و400 ألف جنيه، بالإضافة إلى نقل وتطوير 6 مواقف سيارات بتكلفة 5 ملايين جنيه، فضلا عن إنشاء وتجهيز المكتبة العامة بفاقوس بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه، بهدف تطوير البنية التحتية بقطاع الإسكان بنطاق المحافظة.