شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يوجه بسرعة الانتهاء من تقنين التعديات على أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ناشد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، المواطنين ضرورة الإسراع من الانتهاء من إجراءات تقنين أراضيهم، إلى جانب المتابعة المستمرة لسكرتير عام المحافظة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسبب في تعطيل هذه الإجراءات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه محافظ الغربية، اليوم، بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام ونجوى العشيري، السكرتير العام المساعد، وبحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء للوقوف على ما تم تنفيذه من تكليفات خلال الفترة الماضية.
ووجّه محافظ الغربية خلال الاجتماع بضرورة المتابعة اليومية لرصد جميع أشكال التعديات على أراضي الدولة وحصر مخالفات المباني بنطاق المحافظة، وتنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، مؤكدا على أنه لا تهاون مع المتقاعسين في إهدار حق الدولة أو عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد.
وطالب الدكتور طارق رحمي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالعمل على نظافة الشوارع ورفع الإشغالات أولا بأول وتوفير أماكن بديلة للأسواق العشوائية يتم تصميمها بشكل حضاري، وسرعة اتخاذ الإجراءات لعودة نشاط الجراجات الغير مستغلة الموجودة تحت العمارات.
كما وجه السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع رؤساء المدن للاستعانة بالمجتمع المدني وشركات التجميل في سبيل الارتقاء بالمظهر الحضاري والشكل الجمالي اللائق للمدن بطلاء واجهات العمارات بلون موحد ودهان أعمدة الإنارة وعمل الصيانة اللازمة لها.
وأكد المحافظ على رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بضرورة رفع الأتربة والتراكمات الموجودة بالشوارع وأمام المدارس والاهتمام بدهان البلدورات وتجميل المدينة من خلال المشاركة المجتمعية وتطهير ورفع القمامة بداية من كوبري الدلجمون حتى الكورنيش ورفع القمامة.
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