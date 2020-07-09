شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع أول وثيقة عمل لتوحيد جهود العمل الأهلي لتعظيم دوره في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الخميس، توقيع أول وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلي في دائرة المحافظة بمشاركة 40 جمعية ومؤسسة مجتمعية.

توقيع أول وثيقة عمل لتوحيد جهود العمل الأهلي لتعظيم دوره في بني سويف

وأشار «غنيم» في بيان، إلى أن هذه الوثيقة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، انطلاقا من الإيمان الراسخ بأهمية الدور التنموي والخدمي الذي ينفذه المجتمع المدني، وبهدف تعظيم ذلك الدور المحوري في مختلف المجالات، من خلال مبادئ وأخلاقيات واضحة متفق عليها، بجانب تحقيق التنسيق بين جهود المؤسسات المجتمعية الذي أدى غيابه في معظم الأوقات إلى ازدواجية في الخدمات المقدمة، وإهدار للطاقات والجهود، وانحسارها في أماكن بعينها دون غيرها.

توقيع أول وثيقة عمل لتوحيد جهود العمل الأهلي لتعظيم دوره في بني سويف

توقيع أول وثيقة عمل لتوحيد جهود العمل الأهلي لتعظيم دوره في بني سويف

كما أِشار المحافظ إلى أنه للوصول لهذه الوثيقة كان العمل متواصلا على مدار أكثر من 5 أشهر، موضحًا أنه شكل لجنة لتوحيد جهود العمل الأهلي برئاسة بلال حبش نائب المحافظ، مثنيا على الجهود التي بذلها نائب المحافظ في ذلك الملف طوال الفترة الماضية، فقد تواصلت اللقاءات بكل الجمعيات المتواجدة بالمحافظة، وتمت مناقشة العديد من الموضوعات والآليات لتعظيم دور المجتمع المدني وتحقيق التكامل فيما بينهم كل حسب أهدافه التنموية، ولذلك تم إعداد هذه الوثيقة لتكون بمثابة مرشدا وموجها ومنظما لعمل اللجنة والتي وقع عليها ممثلو الجمعيات والمؤسسات الأهلية ببن سويف.

توقيع أول وثيقة عمل لتوحيد جهود العمل الأهلي لتعظيم دوره في بني سويف

توقيع أول وثيقة عمل لتوحيد جهود العمل الأهلي لتعظيم دوره في بني سويف

جاءت تلك التصريحات خلال الاجتماع الذي تم عقده اليوم بديوان عام المحافظة في حضور نائب المحافظ بلال حبش، ووكيلة وزارة التضامن إحسان أبوزيد، وممثلي الجمعيات الأهلية المشاركة في الوثيقة، حيث تم التأكيد على أن هذه الوثيقة تعتبر وثيقة استرشادية وتنظيمية للجهود والأهداف فقط لتحقيق التكامل ولتوسيع دائرة الاستفادة لتصل الجهود لكل مواطن مستحق وقرية وعزبة ذات أولوية تنموية أو خدمية، وأن الوثيقة ليست لتوحيد الجمعيات تحت كيان واحد، أو دمج أهدافها ووسائلها، حيث أن لكل مؤسسة أو جمعية خصوصيتها ورؤيتها.

وأثنى محافظ بني سويف على الجمعيات والمؤسسات المشاركة، خاصة وأنها هي التي تتواجد على الأرض، ولها المشاركة الفاعلة في دفع خطة المحافظة التنموية، والمساندة المؤثرة لدعم المجتمع السويفي في المواقف الطارئة والأزمات، مشيرًا إلى أهم أهداف الوثيقة: توحيد الجهود الخدمية والتنموية للمجتمع المدني في مسار متكامل ومتناسق ومتوازن لتحقيق أفضل عائد وإنجاز، تحت شعار واحد وهو رفعة بني سويف، وذلك من خلال التزام مؤسسات المجتمع المدني بأولويات قضايا واحتياجات المجتمع السويفي، والعمل على تمكين المؤسسات المجتمعية من تنفيذ خططها وبرامجها، وبما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وغيرها من الأهداف الهامة.

توقيع أول وثيقة عمل لتوحيد جهود العمل الأهلي لتعظيم دوره في بني سويف

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم عن طريق هذه الوثيقة إعداد قاعدة بيانات وخرائط محددة للمستفيدين من خدمات العمل الأهلي، وذلك سيمنع الازدواجية، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه، وأنه ستتم مراعاة أن تكون الخريطة متكاملة ومتناسقة مع الخريطة التنموية للمحافظة، مشيرًا إلى أن من أهم أهداف الوثيقة: بناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات لتعزيز كفاءتها وقدرتها على العمل، وتحقيق النفع العام والشفافية في العلاقة بين جميع مؤسسات المجتمع المدني، منوهًا بأنه هذه الوثيقة التي تشمل المؤسسات والجمعيات الأهلية التي تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي هي بداية ومرحلة لوثيقة أكبر تشمل كل جهود المجتمع المدني بمختلف أنواعه وفئاته.

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ومن جانبه أوضح نائب المحافظ رئيس لجنة توحيد جهود العمل الأهلي بالمحافظة «، عدد من التفاصيل المهمة الخاصة بالوثيقة منها: طريقة الانضمام لها، ووسائل تحقيق الأهداف والتي من ضمنها،.الاجتماعات المتكررة، وتبنى المبادرات والأنشطة، والمشاركة البشرية أو المعنوية أو المادية«في حالة الطلب وحسب الإمكانات»، وتكثيف الحملات التطوعية والتوعوية، وإقامة معارض ومؤتمرات وندوات، وزيارات ومشاركات محلية ودولية، منوها عن آلية اتخاذ القرار بالمكتب التنفيذي للجنة، ومستويات العمل، ومهام واختصاصات المجموعات الفنية، وواجبات العضوية وغيرها من التفاصيل الخاصة بمنظومة العمل داخل اللجنة.