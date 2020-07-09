شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 5937 مخالفة للنيابة العسكرية وإزالة 15 ألف حالة بناء على أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى، سواء على أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة، من خلال تقرير تلقاه من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

وشدد رئيس الوزراء على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لملف إزالة التعديات ومخالفات البناء، لافتاً إلى تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة المتابعة الكاملة لهذا الملف، وتنفيذ الإزالات دون تهاون، ومهما كان حجم هذه المخالفات، مع تطبيق القانون بحسم، فلن يتم السماح لأى أحد مهما كان بأن يخالف القانون ببناء عشوائى يعود بنا إلى الخلف مرة أخرى، بعد أن أنفقت الدولة- ومازالت تنفق- مليارات على تطوير المناطق العشوائية، بهدف تحسين الحياة للمواطنين.

وقال اللواء محمود شعراوى، فى التقرير، إن الجهود المبذولة فى هذا الصدد نجحت، خلال الفترة من 25 مارس حتى 7 يوليو 2020، فى إزالة 14 ألفا و964 مخالفة بناء، منها 7 آلاف و214 إزالة على أملاك تابعة للدولة، بمساحة نحو 6.4 مليون متر مربع، و7 آلاف و750 إزالة تمت على الأملاك الخاصة، بمساحة 1.6 مليون متر مربع.

وفيما يتعلق بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، أشار إلى أنه تمت إزالة 21 ألفا و449 مخالفة، بواقع 2204 مخالفات على الأراضى أملاك دولة بمساحة تزيد على 10 آلاف فدان، وإزالة 19 ألفا و245 حالة تعدٍ على أملاك خاصة، بمساحة تزيد على نحو 2500 فدان.

وكشف الوزير، خلال التقرير، عن أن عدد الحالات التى تمت إحالتها للنيابة العسكرية بلغ 5 آلاف و937 حالة، خلال الفترة المشار إليها، ووفقاً للتقرير بلغ إجمالى ما تم رفعه من مخلفات، خلال الفترة من 18 مارس وحتى 7 يوليو، نحو 6.7 مليون طن، بمتوسط يومى 59.7 ألف طن، ومثلت كمية المخلفات التى تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى فقط 48% من إجمالى الكمية المشار إليها، يليها أقاليم الدلتا بنسبة 26%، ثم الصعيد بنسبة 13.7%، ثم الإقليم الساحلى بنسبة 8.8%، وأخيراً إقليم القناة بنسبة 3.3%.

وفى السياق ذاته، نفذت المحافظات حملات إزالة ضمن الموجة الـ16 لإزالة كافة التعديات على الأراضى أملاك الدولة، والتى تستمر حتى نهاية الشهر الحالى، ففى الجيزة، تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة فى ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

وقال «راشد» إنه تمت إزالة 6 حالات بناء مخالف بمركز أوسيم شملت إزالة فيلا بالكامل على مساحة 1000 متر، وأخرى على مساحة 500 متر مقامة بالمخالفة بجوار محور الضبعة ببشتيل، بالإضافة لإزالة 4 عقارات مخالفة بمنطقة البراجيل.

وأضاف أنه تمت إزالة 9 حالات تعد على أرض أملاك دولة بمساحة 712 مترا، ناحية كفر عمار بالعياط، بالإضافة لإزالة 12 حالة بناء مخالف على أراضى أملاك الدولة بقرية الطرفاية بمساحة 950 مترا بمركز ومدينة البدرشين، وإزالة حالتى بناء مخالفتين بمنطقة الحوض بمركز منشأة القناطر، وتم استكمال إزالة 4 أبراج مخالفة بحى الهرم.

كما تمكنت المحافظة من إزالة برج مخالف مكون من 11 طابقا بأرض ضيف الله بحى الطالبية، إلى جانب إزالة عقار مخالف بشارع كورنيش النيل بحى الوراق، واتخاذ الإجراء القانونى حيال المخالفين، وفى مركز الواحات، تمت إزالة تعديات على مساحة 230 مترا مربعا بمنطقة أم اللفاع بقرية القصر واسترداد 30 فدانا.

وفى القليوبية، نفذت المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، إزالة 15 بناء مخالفا على النيل بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر على مساحة 3000 متر. وتمت إزالة 3 قاعات أفراح مخالفة على حرم النيل، وتنوعت ما بين مبان خرسانية أو مبان بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات.

وفى كفر الشيخ، تم تنفيذ 11 قرار إزالة بمركز ومدينة كفرالشيخ، حيث تمت إزالة 7 حالات تعد على أملاك الدولة، و4 حالات تعد على الأراضى الزراعية إصلاح زراعى، بقرى محلة موسى، النطاف، روينة، سيدى نصر.

وفى بنى سويف، تمت إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 12 قيراطا و16 سهماً من الأراضى الزراعية بقريتى ونا القس وقمن العروس مركز الواسطى، وقال المحافظ محمد هانى غنيم إن أجهزة المحافظة أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة، والتى يتم تنفيذها فى ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية، مؤكدا أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة واسترداد حق الشعب فى مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة.

وفى المنوفية، تابع المحافظ، إبراهيم أحمد أبوليمون، سير العمل فى الموجة الـ16 لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتى بدأت أمس وتستمر حتى نهاية الشهر الجارى.

وأضاف أنه تمت إزالة 44 حالة تعد على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف الجهات، وتم تنفيذ 33 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 23 فدانا و16 قيراطا، كما تم تنفيذ 11 حالة تعد بمساحة 4522 مترا مربعا على الأراضى أملاك الدولة.

Advertisements

وفى الغربية، قال المحافظ طارق رحمى إنه تم تنفيذ 104 قرارات إزالة خلال الـ24 ساعة الماضية، واسترداد 9 آلاف و835 مترا مربعا تعديات على أراضى الدولة بمراكز ومدن المحافظة،

وتمت إزالة 7 مخالفات بناء فى المهد، على مساحة 775 مترا بمراكز قطور وزفتى وطنطا.

وفى الشرقية، أعلن المحافظ ممدوح غراب إزالة 29 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 166 فدانا، بالإضافة لإزالة 12 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 500 متر مربع بنطاق مركز الحسينية، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، خلال اليوم الأول للموجة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح المحافظ أنه لا تهاون مع المعتدين على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وسيتم تطبيق القانون على الجميع لحين استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وأن الموجة 16 تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين، والحالات غير الجادة فى التقنين، والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط، وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.

وفى البحر الأحمر، تم تنفيذ 34 حالة إزالة فى مدينة الغردقة بدائرة قسم أول، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وفى المنيا، قال المحافظ أسامة القاضى إن مراكز المحافظة تواصل حملات إزالة التعديات، ونجحت الوحدة المحلية لمركز مطاى فى استرداد 632 فدانا أملاك دولة بشرق النيل بقرية الشيخ حسن بعدد 7 حالات وحالة إزالة سور بلوك حجرة بمساحة 300 متر، وأزالت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس 6 حالات تعد على أملاك الدولة بمساحة 307 أمتار و69 سنتيمترا بقرية دلجا، كما تم استرداد حالة واحدة بمساحة 35 مترا بالقرية، وإزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 4 قراريط و12 سهما بقرية بنى حرام.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز المنيا، اليوم، أعمال استرداد 6 آلاف فدان مخصصة للغابات الشجرية بالطريق الصحراوى الغربى بزمام قرية طوخ الخيل بمركز المنيا، وقاد المحافظ حملة مكبرة نجحت فى استرداد 1000 فدان وجار استرداد باقى المساحة، تمهيدا لتسليم المشروع للشركة المنفذة والبدء فى زراعة الغابات الشجرية.

وفى البحيرة، أعلن المحافظ هشام آمنة عن إزالة 35 تعديًا على مساحة تبلغ نحو 12 ألف متر، جميعها مملوكة للدولة فى مراكز إيتاى البارود وكفر الدوار والمحمودية وحوش عيسى والرحمانية، ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وفى قنا أعلن المحافظ أشرف الداودى إزالة 89 حالة تعد بالبناء والزراعة على أملاك الدولة بمساحة 11 ألف متر مربع و62 فدانا بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وفى دمياط، تمكنت حملة مكبرة من إزالة 37 حالة تعد على أملاك الدولة تابعة لولاية الموارد المائية والرى، بمساحة 3050 مترا مربعا بنطاق مركز ومدينة فارسكور.