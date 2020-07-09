شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بدعم القطاعات المتأثرة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستمرار فى جهود مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، خاصةً فى القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا، إلى جانب توفير السلع الاستراتيجية من منتجات غذائية ومستلزمات طبية، والعمل على إيجاد المزيد من فرص التوظيف لفئة العمالة غير المنتظمة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى للرئاسة، إن الاجتماع استعرض مدى تأثير أزمة كورونا على المؤشرات الاقتصادية للدولة، خاصةً معدلات الاستهلاك المحلى، وعلى قطاعات الاتصالات والسياحة والصحة والرعاية الطبية، وناقش التأثر الذى لحق بقطاع السياحة على المستويين المحلى والعالمى نتيجة جائحة كورونا، ولاسيما مع الإجراءات الاحترازية وقرارات الإغلاق التى شهدتها العديد من دول العالم، فضلًا عن التراجع العالمى الذى أصاب إنتاج العديد من السلع بسبب انخفاض الطلب وتأثر سلاسل التوريد، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التسوق الإلكترونى عبر الإنترنت بشكل ملحوظ.

وشهد الاجتماع استعراض تطورات تنفيذ برنامج «أطفال بلا مأوى»، تحت رعاية وزارة التضامن، والذى يعمل على معالجة تلك الظاهرة على مستوى الجمهورية من خلال تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لهم، ووجّه الرئيس بتقديم المزيد من الدعم وحزم التمويل للبرنامج، الذى يسهم فى دمج هؤلاء الأطفال فى المجتمع فى إطار تربوى واجتماعى سليم، خاصةً فى المحافظات الأعلى كثافة، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى.