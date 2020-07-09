شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تراجع معدلات الإصابة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن أعداد الإصابات من الحالات الحرجة تراجعت، والإصابات الحالية بين البسيطة والمتوسطة، التى تخضع معظمها لبروتوكولات علاج العزل المنزلى.

وأضافت «العسال»، لـ«المصرى اليوم»، أنه حتى الآن لا يوجد علاج للفيروس، وجميع الأدوية الحالية فى مصر والعالم لا تزال تحت الدراسات العلمية والتجارب السريرية حول فاعليتها ومقارنتها بالبروتوكولات العلاجية الحالية، مشيرة إلى أن مصر لم تكتشف أو تعمل على علاج جديد لفيروس كورونا، وأن ما يتم الآن هو إجراء التجارب على سلسلة من اللقاحات، التى يمكن استخدامها ضد فيروس كورونا.

فى سياق متصل، تُجرى وزارة الصحة والسكان تحديثات جديدة على تطبيق «صحة مصر» على الهواتف المحمولة، بحيث تعمل التحديثات الجديدة على إضافة خاصية معرفة نتيجة المسحة الطبية للأشخاص الذين أجروا تحاليل المسحة بعد الاشتباه بالفيروس فور صدور النتيجة مباشرة، كما يتيح التطبيق التعرف على أقرب أماكن الفحص وصرف علاج الأمراض المزمنة فى المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، فضلًا عن معرفة أقرب مراكز الأورام ووحدات الغسيل الكلوى وبنوك الدم ومراكز تلقى بلازما المتعافين.

وتسعى وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة إلى تحويل تطبيق صحة مصر من مجرد تطبيق إلى منصة رقمية لجميع الخدمات المقدمة من وزارة الصحة، على أن تكون التحديثات الجديدة متاحة للمستخدمين خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأول الأربعاء، خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 22 ألفًا و241 حالة حتى الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة، وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو الماضى، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يُعد مؤشرًا لتعافى المريض من كورونا.

وذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا هو 78 ألفًا و304 حالات، من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن الفيروس، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105» و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر»، المُتاح على الهواتف.

وفى سياق متصل، أعلنت مديريات الصحة فى عدد من المحافظات، أمس، عن انخفاض ملحوظ فى أعداد المصابين بفيروس كورونا، وتعافى أعداد كبيرة فى مستشفيات العزل.

ففى البحيرة، خرج 40 متعافيا من مستشفى كفر الدوار العام، و18 آخرون إلى العزل المنزلى.

وقال الدكتور ياسر زايد، مدير المستشفى، إن من بين المتعافين سيدة من مركز بدر تبلغ من العمر 82 عاما، و7 آخرون من 70 إلى 80 سنة.

وأعلنت مديرية الصحة تعافى 193 حالة فى مستشفيات العزل فى المحافظة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المتعافين من الفيروس بالمحافظة إلى 2604 أشخاص.

وفى الوادى الجديد أكد المحافظ محمد الزملوط تسجيل حالتى إصابة فى مركز الخارجة، ليرتفع إجمالى عدد المصابين إلى 474 حالة، من بينهم 34 حالة وفاة، حيث شدد على ضرورة مساندة المواطنين لجهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة بالالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية.

وفى القليوبية، أعلن الدكتور محمد منير، مدير مستشفى التأمين الصحى فى مدينة بنها، وجود انخفاض ملحوظ فى عدد المصابين بالفيروس مقارنة بالفترات السابقة، وهو مؤشر جيد على عبور مصر للأزمة بسلام، موضحاً أن عدد المتعافين يصل يوميا من 10 لـ15.

وكشفت الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة عن وصول حالات الإصابة إلى 4908 وارتفاع معدل التعافى إلى نسبة 54%، فيما لا تزال يوجد 1955 حالة تخضع للعلاج بنسبة 39%، و529 حالة وفاة بنسبة 8 %.

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وسجلت مدينتا شبرا وبنها أعلى نسبة إصابة منذ بداية الجائحة حتى الآن، والخانكة 484 حالة، و78 حالة بالعبور، و500 حالة بالقناطر الخيرية، و1737 حالة ببنها، و772 حالة بشرق شبرا، و856 حالة بغرب شبرا، و710 حالات بشبين القناطر، و800 حالة بطوخ، و598 حالة بقليوب، و37 حالة بقها، و331 حالة بكفر شكر.

وفى الإسكندرية، أجرى حى العامرية أول أعمال تعقيم وتطهير شاملة لمنطقتى «مساكن البوسطة» و«الهجانة»، وذلك بعد اكتشاف حالات إصابات بالفيروس.

وفى المنيا، أعلن الطاقم الطبى بمستشفى الحجر الصحى بمركز ملوى تعافى 7 مصابين من الفيروس، ووفاة مصاب واستمرار علاج 77 آخرين.

كما أعلنت مديرية الصحة ظهور 105 إصابات جديدة فى المحافظة، ونقلهم إلى مستشفيات العزل والحجر الطبى للعلاج.

وفى شمال سيناء، أعلنت مديرية الشؤون الصحية تعقيم وتطهير المنازل الخاصة بالحالات الإيجابية للفيروس بمدينة العريش، وكذلك المنازل المجاورة والمنشآت الطبية التى ترددوا عليها.

وأشارت المديرية إلى أن إجمالى عدد الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة بلغ 251 حالة، من بينها 59 حالة إيجابية، و52 حالة إيجابية، و3 لم تظهر نتيجة تحاليلهم، بجانب خضوع 137 حالة للعزل المنزلى بدون أخذ عينات.

وتابعت أنه تم حجز 6 حالات فى مستشفى العريش العام و٧ حالات فى مستشفى بئر العبد المركزى، وتعافى 23 حالة، وفاة 12 حالة، منها 9 فى العريش وحالتان فى الشيخ زويد، وحالة من نخل بوسط سيناء، وخضوع 11 حالة للعزل المنزلى.

وفى قنا أعلن مستشفى العزل الصحى بإسنا تعافى ١٤ مصابا، بينهم 4 حالات كبار فى السن، ليرتفع الإجمالى إلى ٩١٥ حالة.

وفى بنى سويف، أعلنت مديرية الصحة تعافى ٢٧ حالة، منها ١٠ حالات داخل عزل المدينة الجامعية للبنات فى المحافظة والمخصصة لاستقبال الحالات المستقرة.