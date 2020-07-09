شكرا لقرائتكم خبر عن دليل استرشادى بمشروعات «تنمية الصعيد» لمواجهة الوباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إصدار برنامج التنمية المحلية في الصعيد، 3 أدلة استرشادية ومنشورات توعوية، للتوعية والوقاية من كورونا، للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على سلامة العاملين في كافة المشروعات القومية ومن بينهم العاملين بالمشروعات الإنشائية والخدمية التابعة لبرنامج التنمية المحلية في قنا وسوهاج.

وقال «شعراوى»، في تصريحات صحفية أمس، إن الدليل الإرشادى الأول خاص بمواقع العمل بالمشروعات الإنشائية الجارى تنفيذها بمحافظتى قنا وسوهاج، ويتضمن نبذة عامة عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق انتشار العدوى بالإضافة لتأثيره على أماكن العمل، وضرورة وضع خطط بديلة وإجراءات وقائية لتجنب حدوث هذه التأثيرات وحتى لا يتعطل تنفيذ المشروعات.

وأوضح أن الدليل الإرشادى الثانى يتضمن نحو 20 سؤالا وجوابا تم شرحها بطريقة مبسطة حول أهم المعلومات حول فيروس كورونا والإجراءات الواجب اتباعها للوقاية والحد من انتشار العدوى، مشيرا إلى أن الدليل الثالث خاص بمقار العمل والذى يتضمن أيضاً نبذة عامة عن الفيروس والأعراض وطرق انتشار العدوى وتأثير انتشار الفيروس على أماكن أنشطة البرنامج، والخطوات التي يمكن لإدارة البرنامج والمحافظات اتخاذها لتقليل مخاطر تعرض العاملين بالمشروعات للعدوى.