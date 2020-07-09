لم يتحقق توافق قانوني وفني.. فشل الاجتماع السابع حول "سد النهضة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

انتهت منذ قليل المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي والمستمرة لليوم السابع على التوالي، برعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور الوزراء من الدول الثلاث، وممثلي الدول والمراقبين، والتي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

واستهل الوزراء الاجتماع، الخميس، باستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية، والتي عُقدت يوم الثلاثاء الماضي، لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية في كلا المسارين.

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واستعرض الوزراء، الخطاب الوارد من جنوب أفريقيا والذي يطالب الدول الثلاث، بإعداد تقرير منفصل لكل دولة على حدة عن تقدم المفاوضات حتى الآن، يُرفق مع تقرير سرد للوقائع (Factual Report)، تعده دولة جنوب أفريقيا، على أن يتم تقديم التقرير النهائي يوم 13 يوليو إلى جنوب أفريقيا، بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى.

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن لم يتحقق أى توافق بين الدول الثلاث في أي من النقاط الفنية أو القانونية، واستمرت الخلافات بين الدول الثلاث.

وتوافق االوزراء، على قيام كل دولة بإرسال تقريرها اليوم إلى جنوب أفريقيا، مع استمرار المناقشات على المستويين الفنى والقانونى حتى يوم 13 يوليو 2020، على أن يتم غداً الجمعة، عقد اجتماعات للجان الفنية والقانونية مرة أخرى، ويُعقد السبت 11 يوليو اجتماعات لكل دولة على حدة مع المراقبين، بينما يُعقد يوم الأحد 12 يوليو اجتماعات للوزراء.