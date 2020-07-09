انتهاء تجهيز مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب.. والأوقاف توجه 5 تحذيرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن مديرية القاهرة انتهت من وضع علامات التباعد، وتعقيم مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب، استعدادا لفتحه ظهر السبت المقبل.

وأشار حسن، إلى أن القطاع الديني أعد جدول إشراف الواعظات المتميزات المعتمدات بالوزارة، للإشراف على المصلى وفق الجدول الموفق، متمنين على جميع قاصدات المسجد الالتزام بارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصي، وعدم اصطحاب الأطفال، والوضوء بالمنزل، ومراعاة علامات التباعد حرصا على سلامة الجميع/ و حتى نتمكن من مواصلة الفتح بإذن الله تعالى.

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ودعت وزارة الأوقاف، الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

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