محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي: نفذت القوات المسلحة المصرية بفروعها الرئيسية المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى. يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تفقد المنطقة الغربية العسكرية خلال الفترة الماضية، واستمع وقتها لتفاصيل الاصطفاف الخاص بالقوات المسلحة فى المنطقة الغربية العسكرية، فى "سيدى برانى" بمحافظة مرسى مطروح، وتفقد برفقة قادة القوات المسلحة، القوات المصطفة ومدى جاهزيتها؛ وأكد أن عقيدة الجيش المصري وثوابته هي عدم الاعتداء على الآخرين، مشددا في الوقت ذاته على أن القوات المسلحة جاهزة لتنفيذ أي مهام توكل لها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجى الغربى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.