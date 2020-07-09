3.8 درجة بمقياس ريختر.. زلزال يضرب جنوب الزعفرانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هزة أرضية في تمام الساعة 3:46 مساء اليوم 9 يوليو 2020 بتوقيت القاهرة على مسافة 5 كم جنوب الزعفرانة على خليج السويس. وجاءة بيانات الهزة على النحو التالي: القوة: 3.8 درجة على مقياس ريختر Advertisements الإحداثيات خط عرض: 29.0817°N شمالا خط طول: 32.6202°Eشرقا ولم يتثنى الحصول على أي بيانات عن وقوع إصابات أو حوادث نتيجة هذا الزلزال.

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