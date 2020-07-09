فحص السيارات إلكترونيا.. تفاصيل الخدمات الجديدة في وحدة تراخيص الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

48 ساعة تفصلنا عن افتتاح وبدء العمل بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة ووحدة تراخيص الدقي؛ لاستقبال المواطنين ونقل الأعمال من المقر القديم بمنطقة بين السرايات بالدقى إلى المقر الجديد بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.

المقر الجديد لوحدة تراخيص الدقي يضم منظومة مميكنة متكاملة تحتوي قاعدة بيانات إلكترونية بما يقلل الاعتماد على العنصر البشري، وتم تزوديها بخاصية النداء الآلي وأعداد كبيرة من نوافذ تقديم الخدمات؛ لمنع التكدسات مع توغير أماكن لانتظار المواطنين وأخرى لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

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وجرى تزويد الوحدة أيضا بأجهزة حديثة للفحص الفني نظام الفحص الإلكتروني للسيارات، ليوضح الرائد محمد قطب الضابط بوحدة تراخيص مرور الدقي أنه تم تجهيز وحدة الفحص الفني بأجهزة إلكترونية متطورة؛ لفحص السيارات دون تدخل بشري.

وأكد "قطب" -في فيديو أعده قطاع الإعلام بوزارة الداخلية- أن الفحص سيشمل التأكد من سلامة المحرك ونسب العادم ومدى صلاحية الإطارات وصلاحية الزجاج إضافة إلى إضاءات السيارات.

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية المعاصرة لوزارة الداخلية التي ترتكز فى أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمنى الفعال، وذلك باستكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة، ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية.