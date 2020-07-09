"فيديو وول وخريطة تفاعلية".. جولة داخل مقر مرور الجيزة الجديد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نقلة نوعية وتكنولوجية تشهدعا المنشآت الشرطية من خلال مراعاة الشكل الحضاري والجمالي عند الإنشاء، وتصميمات داخلية تسهل تقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضارية، وهو ما تم مراعاته في المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجييزة بطريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر بدلا من المقر القديم بمنطقة بين السرايات ذات الكثافات المرورية المرتفعة.

المقر الجديد التي سيتم بدء العمل به اعتبارا من السبت المقبل يضم غرفة عمليات مطورة تحوي عددا كبيرا من الشاشات المرتبطة بكاميرات مراقبة منتشرة بطرق ومحاور الجيزة؛ لمتابعة الحالة المرورية وتلقي اتصالات الإغاثة على مدار الساعة، والتعامل السريع مع الأعطال والتكدسات.

وقال المقدم أيمن نور الضابط بمرور الجيزة، إنه تم استحداث نظام شاشة "الفيديو وول" التتبعية لمتابعة الكثافات والحوادث؛ ونقلها من غرفة العمليات ومتابعتها دون الخلل بالعمل في غرفة ليعمليات، مضيفا أنه تم تخصيص رقم 136 للإغاثة المرورية وسرعة توجيه الخدمات لمساعدة المواطنين بنطاق المحافظة.

Advertisements

وأضاف الرائد محمد زكي أنه تم اعتماد خريطة تفعالية خاصة بوزارة الداخلية ترتبط بـ"جوجل ماب" لخدمة المواطنين، ويتم من خلالها متابعة الحركة المرورية وفي حالة وجود أعطال أو حوادث أو مناطق أعمال ،يتم الوقوف على هذه الأزمات، وتحديد المدة الزمنية المستغرقة لنهايتها.

بدوره، كشف العقيد حازم لاشين مدير إدارة التخطيط بمرور الجيزة، عن منظومة التتبع الإلكتروني بقوله "زودنا بيها معدات ومركبات التي تشارك في العمل الميداني المروري، وتمكنا من توجيه كافة المعدات المستخدمة مثل الأوناش لأقرب مكان به إعاقة أو تكدس".

وتم اتباع أحدث الأساليب لتصميم وحدة تراخيص الدقي - داخل المبنى- لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، وذلك من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، وتوفير أماكن لانتظار السيارات مزودة بمظلات متطورة ومخصص بها أماكن مجهزة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن تخصيص مساحات تسع لعدد كبير من السيارات للفحص واختبارات القيادة بما يسهم فى تقديم كافة الخدمات بسهولة ويسر.