العثور على جثة طفلة مذبوحة بقرية الصياد في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي: عثر أهالي قرية الصياد، اليوم الخميس، على جثة طفلة مذبوحة بجوار محطة قطار قرية الصياد التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا. تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارًا بعثور الأهالي على جثة طفلة عمرها 5 أعوام، تدعى "شهندة" مذبوحة بجوار محطة قطار قرية الصياد بمركز نجع حمادي. تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة؛ لتتولى التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث.

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