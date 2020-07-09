مباحث مدينة نصر تضبط عصابة سرقة المواطنين تحت تهديد السلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة، في القبض على مرتكبي واقعة الشروع في سرقة شخصين بالإكراه بمدينة نصر.

تبلغ للرائد محمد زهران، معاون أول مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان، من أحد المستشفيات بإستقبال طالبة جامعية مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب مصابة بخلع بالكتف الأيسر وتم حجزها بالمستشفى، إثر سقوطها من إحدى السيارات حال سيرها بدائرة القسم.

بالانتقال وسؤال المصابة بمعرفة الرائدان مصطفى محروس وأحمد أبو عبيدة، معاونا المباحث، أقرت بأنها حال تواجدها بأحد الشوارع بدائرة القسم صحبة شقيق خطيبها طالب مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب استقلا إحدى السيارات الأجرة "ميكروباص" لم تتمكن من التقاط أرقامها وبداخلها عدد 3 أشخاص أدلت بأوصافهم التقريبية لتوصيلهما لمنطقة ألماظة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وأثناء ذلك فوجئت بقيام أحدهم بتهديد الثاني بسلاح أبيض مطواة في محاولة منه للاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية فقامت بفتح باب السيارة والقفز منها مما أدى إلى سقوطها أرضاً وحدوث إصابتها المشار إليها وبسؤال الثاني "الطالب" أيد ما جاء بأقوالها وأضاف بأنه عقب تمكن سالفة الذكر من القفز من السيارة قام المتهمين بالتخلي عنه وفروا هاربين.

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وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهمين.

أسفرت جهود فرق البحث الجنائى برئاسة العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، إلى التوصل إلى مرتكبي الواقعة وهم ثلاثة أشخاص سائقان عاطل لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة.

عقب تقنين الإجراءات مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافهم وتمكن الرائدان محمد الشريف وأحمد عبد الله، معاونا المباحث، من ضبطهم، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض " مطواة " المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أمام العميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، اعترفوا بارتكاب الواقعة والشروع في الاستيلاء على متعلقات المجني عليهما كرهاً عنهما تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله الرائد عبد الرحمن خطاب، معاون الضبط، والنقيب أحمد فاروق، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة.