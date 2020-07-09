بعفو رئاسي وشرطي.. الداخلية تُفرج عن 475 من نزلاء السجون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: عقد قطاع السجون لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية؛ لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة. وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 167 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.. وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 308 نزيلاً إفراجاً شرطياً. جاء ذلك استمراراً لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

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