شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان «الاستاتيكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد صالح عباس، وكيل الأزهر، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى، أمس، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، التابعة لمنطقة الغربية الأزهرية، فى ثامن أيام الامتحانات للقسم العلمى، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الاستاتيكا.

وحرص وكيل الأزهر ونائب رئيس جامعة الأزهر على الحضور قبل بدء الامتحان، وتابعا الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات.

وقال على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال المؤتمر الصحفى لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، مساء أمس الأول، إن امتحان الفلسفة والمنطق للقسم الأدبى بالشهادة الثانوية، أمس الأول، مر دون شكاوى تتعلق بعدم مناسبته للوقت المقرر للامتحان والذى زاد إلى ساعتين بدلًا من ساعة ونصف عن العام الماضى، إضافة إلى عدم وجود أى نقاط من خارج المنهج.

وشدد رئيس قطاع المعاهد على أن الأزهر لن يسمح بالغش أو عدم الالتزام داخل اللجان، مؤكدًا أن المخالفين ستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية الرادعة، مشيدًا بحالة الانضباط والهدوء والالتزام بالإجراءات الاحترازية سواء من الطلاب أو المراقبين.

وأشار إلى أن غرفة العمليات ولجان المرور المنتشرة فى جميع المحافظات، وغرف المتابعة الميدانية والتتبع الإلكترونى، تمكنت من ضبط وتسجيل 4 حالات غش بالهاتف المحمول، و7 حالات غش ورقى، وإلغاء ندب رئيس كنترول للإخلال بالواجب الوظيفى، و23 حالة إخلال ما بين شطب على إجابات أو تمزيق ورق، وإلغاء ندب زائرة صحية لإهمالها وتقصيرها فى مساعدة الطلاب، قبول عذر 4 أعضاء لظروفهم الصحية، وتعطل 3 أجهزة كشف معادن.

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