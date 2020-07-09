شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بكندا تنظم محاضرة افتراضية وجولة ثلاثية الأبعاد لممدوح الدماطى بأهرامات سقارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت سفارة مصر في أوتاوا، يوم ٨ يوليو الجاري، محاضرة افتراضية وجولة ثلاثية الأبعاد لوزير الآثار الأسبق، الدكتور ممدوح الدماطى، في منطقة أهرامات سقارة بالجيزة. ويأتي ذلك في إطار فعاليات الاحتفال بشهر التراث المصري في كندا خلال شهر يوليو الجارى.

وشهدت الندوة، التي عقدت عبر خاصية الفيديو كونفرانس، تقديم عرض ثلاثي الابعاد لمنطقة سقارة الأثرية وهرم زوسر المدرج الذي تم افتتاحه مؤخرا للزائرين بعد عملية ترميم استمرت لعدة أعوام، الأمر الذي لاقى استحساناً كبيراً من قبل الحضور الذي بلغ عددهم أكثر من ١٠٠ مشارك من الخبراء والباحثين في علوم الآثار والتاريخ، وأساتذة الجامعات والسفراء المعتمدين في كندا، فضلا عن أعضاء البرلمان الكندي وممثلين عن الحكومة الكندية، وأعضاء تجمعات المصريين بكندا.

وألقى السفير أحمد أبوزيد، سفير مصر لدى كندا، كلمة في بداية الندوة، رحب خلالها بالحضور، مؤكداً على أن تخصيص شهر يوليو للاحتفاء بالتراث المصري يعد تقديراً واعترافاً بما حققته الجالية المصرية في كندا من انجازات في كافة المجالات على مدار عقود طويلة، الأمر الذي يمثل فرصة متميزة لنشر والترويج للروافد المتعددة للتراث والثقافة المصرية في كندا.

وأضاف أبوزيد أن الحضارة المصرية القديمة تظل دائما مصدر إلهام للبشرية عبر العصور، وحتى في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها جائحة كورونا لاتزال الحضارة المصرية قادرة على اثراء الجميع عبر العالم الرقمي، مسلطاً الضوء على الإصدارات الإلكترونية التي نشرتها السفارة المصرية في كندا لبعض المواقع الأثرية والسياحية المصرية في كافة ربوع مصر من أسوان وحتى الإسكندرية.

والجدير بالذكر، أن السفارة في كندا نظمت هذه الفعالية بالتعاون مع الجمعية الكندية المصرية للتراث، في إطار خطة السفارة للتعاون مع العديد من الجمعيات المصرية الكندية طوال شهر يوليو لتسليط الضوء على التنوع الثقافي المصري الفريد، وابراز اسهامات الجالية المصرية في كندا.

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سفارة مصر في كندا تنظم محاضرة افتراضية وجولة ثلاثية الأبعاد لوزير الآثار الأسبق ممدوح الدماطى فى منطقة أهرامات سقارة ‎

سفارة مصر في كندا تنظم محاضرة افتراضية وجولة ثلاثية الأبعاد لوزير الآثار الأسبق ممدوح الدماطى فى منطقة أهرامات سقارة ‎