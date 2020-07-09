شكرا لقرائتكم خبر عن «فيديو جراف».. كيف تتواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إنه تم نشر «فيديو جراف» يوضح كيفية التواصل مع الصندوق لجميع المستفيدين بمشروعات الاسكان الاجتماعى، أو الراغبين في الحجز.

وأوضحت «عبدالحميد»، أن الصفحة التي دشنها الصندوق على الفيس بوك تعمل بكفاءة منذ شهر تقريبا، وتتواصل مع المواطنين، ويتم عليها نشر كل البيانات والرد على الاستفسارات وعليها الآن نحو ٢٥ ألف متابع وهي وسيلة فعالة للتواصل مع الخطوط الساخنة التي تم تخصيصها للرد على المواطنين، وهى (1188 و5777 و5999) التي استقبلت هي الأخرى نحو ٨ ملايين مكالمة، وخدمة الرد على الرسائل على رقم ١١٢٤ التي استقبلت ٣ ملايين رسالة، مضيفة أن الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق تردد عليه ٣١ مليون زيارة أغلبها لمعرفة موقف الطلب أو استخدام حاسبة الدعم أو الاطلاع على المشروعات والاعلانات الجديدة.