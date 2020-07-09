شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: تسيير 105 رحلة لنقل 13 ألف مسافر بـ«مطار القاهرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، عن أن مطار القاهرة الدولي يسير، اليوم الخميس، 105 رحلات دولية وداخلية إلى عدة وجهات مختلفة حول العالم، ومن المنتظر أن تقل الرحلات 12955 مسافرا.

وأضاف المصدر، لـ«المصري اليوم»، أنّ جدول تشغيل الرحلات المنتظمة بمطار القاهرة الدولي على مدار اليوم، به 51 رحلة سفر تنقل على متنها 4561، في حين يستقبل المطار 54 رحلة وصول تقل على متنها 8394 مسافرا، إلى عدة وجهات، أمريكية وأوربية وعربية، وآسيوية وأفريقية.

وأوضح المصدر، أنّ صالات المطار تستقبل خلال الـ24 ساعة رحلات دولية من عدة وجهات في الخارج، تسيّرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة، وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، ووسط إجراءات أمنية مشددة.