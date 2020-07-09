شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: استقبال 1015 مصريًا عائدين من الكويت من خلال 3 مطارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني أنّ المطارات المصرية ستستقبل خلال الساعات القليلة المقبلة 1015 مصريا عائدين من الكويت، على متن 6 رحلات، مشيرة إلى أنّ الرحلات، تصل إلى مطارات القاهرة، سوهاج، وأسيوط.

وأضافت المصادر، أنّ مطار القاهرة الدولي سيستقبل على مدار الـ24 ساعة المقبلة 4 رحلات، تقل على متنها 580 راكبا، بينما يستقبل مطار أسيوط الدولي رحلة واحدة تقل على متنها 290 راكبا، ويستقبل مطار سوهاج الدولي رحلة تقل على متنها 145 راكبا.

وأشارت إلى أنّ الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران الجزيرة الكويتية، شركة طيران النيل، وشركة العربية- مصر، وشركة فلاي إيجيبت، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، بواقع رحلتين لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة العربية- مصر، وشركة طيران النيل، وشركة فلاي إيجيبت وشركة الخطوط الجوية الكويتية.

ويخضع ركاب الرحلة القادمة للكشف الطبي بمعرفة أطباء الحجر الصحي بالمطارات، والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يوما تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.