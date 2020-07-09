شكرا لقرائتكم خبر عن للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.. «القوى العاملة» بالبحيرة تتفقد شركات مركز بدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت لجنة من مديرية القوى العاملة بالبحيرة بجولة تفقدية لعدة شركات بمركز بدر ومركز التدريب المهنى في قرية الخرطوم التابعة للمركز، للوقوف على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بها، والالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء العاملين للكمامات والقفازات واستخدام المطهرات واستمرار أعمال التعقيم بصفة مستمرة للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشكلت اللجنة من السيد الخطيب، مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، وحامد العافري، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ومدير مكتب عمل بدر، ومدير مكتب السلامة بكوم حمادة.

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار العمل ودفع عجلة الإنتاج في كافه المصانع والمشروعات الانتاجية بنطاق المحافظة للعمل بكامل طاقتها مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين.

وأشار المحافظ إلى الدور الهام والحيوي لرجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات في توفير معدات الوقاية والتطهير، ومتابعة مدى التزام العمال بارتداء الكمامات والقفازات واستخدام المطهرات، مؤكدا على استمرار عمل لجان المتابعة للوقوف على تطبيق الإجراءات الوقائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جولة لـ«القوى العاملة» للتفتيش على الإلتزام بـ«الإجراءات الوقائية» بالشركات في البحيرة

جولة لـ«القوى العاملة» للتفتيش على الإلتزام بـ«الإجراءات الوقائية» بالشركات في البحيرة

جولة لـ«القوى العاملة» للتفتيش على الإلتزام بـ«الإجراءات الوقائية» بالشركات في البحيرة