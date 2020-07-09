شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة فروسية في صربيا تبرز سلالة الحصان العربي المصري وتروج لسياحة البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى سفير مصر في صربيا، عمرو الجويلي، كلمة أمام مهرجان الفروسية ومسابقة عربات الخيول لمدينة سومبور شمال صربيا، معرباً عن تقديره لما شملته المسابقة من إبراز الحصان المصري العربي، وإمكانات محطة الزهراء للخيول بوزارة الزراعة، باعتبارها الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن مصر تعد أحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة العالمية للجواد العربي.

ووجه «الجويلى» الدعوة لمراكز تربية الخيول والفروسية في صربيا للمشاركة في المسابقات السنوية لجمال الخيول العربية الأصيلة التي تعقدها الهيئة الزراعية المصرية برئاسة اللواء مهاب عبدالرؤوف، باعتبارها فرصة لتعزيز العلاقات في مجال الفروسية والزراعة بين البلدين.

مسابقة للفروسية في صربيا للحصان العربي تروج للسياحة بالبحر الأحمر

وعبر الفائزون الأوائل في المسابقة عن تقديرهم الكبير للجوائز المقدمة من شركة إير كايرو المتمثلة في زيارة إلى محافظة البحر الأحمر على متن أول رحلة مستأنفة للطيران المباشر بين بلجراد والغردقة المقرر لها يوم ١٩ يوليو الجارى.

وتفقد الحاضرون مطبوعات باللغة الصربية صادرة عن الهيئة العامة لتنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف، حيث تم إدراج شعار السياحة في مصر على لافتات المسابقة.

وعلى هامش المهرجان التذكارى، تم الإعلان عن قيام متحف مدينة سومبور بعرض لوحة زيتية لأحد الخيول العربية المصرية، للفنانة المصرية نجوى غراب، تبرز ما تتميز بها سلالة الجواد العربي المصري.

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