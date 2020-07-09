شكرا لقرائتكم خبر عن غلق منشأة غذائية وإعدام 1.3 طن أغذية فاسدة في حملة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كثفت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.
من جانبه أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالتنسيق مع مفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالزقازيق، شنت حملة مكبرة على المنشآت الغذائية بمدينة الزقازيق، أسفرت عن ضبط منشأة غذائية بها نقص شديد في الإشتراطات الصحية وتمثل خطرا على المواطنين، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشأة.
كما تم إعدام طن و300 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ١٦٠ كيلو جرام جبن عبارة عن ١٦ صفيحة زنة الواحدة ١٠ كيلو جرام لسوء التخزين، وسحب ١١ عينة أغذية وإرسالها إلى المعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 3 محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.
أكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، وضبط المخالف منها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، فضلاً عن المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة الوقائية، والإحترازية لمنع التكدسات والتجمعات لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره .
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