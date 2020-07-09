شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء»: إصابة 59 وعزل 148 حالة منزليًا للاشتباه بإصابتهم بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء بيانا بحالات كورونا المستجدة، حيث سجلت المحافظة زيادة في عدد حالات الاشتباه والشفاء.

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن إجمالي عدد الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة بلغ 267 حالة، حيث تم حجزهم وسحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها، وقد وردت نتائج جميع العينات، بإيجابية عدد 59 حالة وسلبية عدد 53 حالة أخرى، وهناك عدد 7 حالات لا زالت تحت البحث، إلى جانب عزل عدد 148 حالة منزليًا بدون أخذ عينات.

وأضاف أنه بالنسبة للحالات الإيجابية، فقد تم حجز حالتين في مستشفى العريش العام، وعدد ٧ حالات في مستشفى بئر العبدالمركزي، وتم شفاء عدد 26 حالة، وبلغت حالات الوفاة 12 حالة ( بواقع عدد 9 حالات من العريش وحالتين من الشيخ زويد وحالة من نخل بوسط سيناء)، وهناك عدد 12 حالة تم عزلها منزليًا.

وأشار إلى أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 148 حالة، منها 26 حالة من الحالات المحجوزة في المستشفيات، وعدد 122 حالة من المعزولة منزليا، و26 حالة لا تزال تحت العزل المنزلي.