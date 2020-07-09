شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: المزارع المصرية في أفريقيا تستهدف تعميق التعاون مع دول القارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الزراعة المصرية شهدت نهضة غير مسبوقة على المستوى المحلى داخل مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما نجحت مصر في تعميق التعاون الزراعى مع الدول الإفريقية وعودتها لدورها الريادى وخاصة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، حيث حمل الرئيس السيسي على عاتقه مشكلات أفريقيا والسعي لحلها.

وأضاف «القصير»، في تصريحات صحفية، الخميس، أن إحدى آليات التوجه نحو دول القارة هو التوسع في مشروع إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية أحد المشروعات التنموية الناجحة للمساهمة في برامج التنمية المستدامة بالدول الأفريقية، وأيضا نقل الخبرات المصرية الزراعية إلى الأشقاء الأفارقة، حيث تطور مشروع إنشاء المزارع المشتركة مع الدول الأفريقية بصورة ملموسة خلال السنوات الستة الماضية.

وأوضح وزير الزراعة أن المزارع المصرية في كل من أوغندا وزامبيا والكونغو وتوجو ومالي وزنزبار والنيجر تعمل بالفعل وهناك مزارع جار تنفيذها في الجزائر وأيضا في إريتريا خاصة بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الاريتري للقاهرة خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول لاستكمال الاجراءات التنفيذية لإنشاء مزارع في كل من تنزانيا ومالاوي وزيمبابوي وجنوب السودان.

المزارع المصرية في أفريقيا

وأشار إلى أنه تم تجديد ترخيص المزرعة المشتركة للانتاج النباتى بالسودان في عام 2019 والإعداد للتعاون مع الجانب السوداني في مجال إنتاج التقاوى للمحاصيل الحقلية، موضحا أن المزارع المشتركة استهدفت إنتاج المحاصيل الحقلية والأعلاف والإنتاج الحيواني وإنتاج التقاوي والخضر والزراعات المحمية (الصوب).

ولفت إلى قيام وزارة الزراعة ممثلة في المركز الدولي للزراعة بتنظيم دورات تدريبية داخل وزارة الزراعة والمراكز البحثية للمبعوثين الأفارقة، مضيفا أن التعاون مستمر مع الأشقاء الأفارقة في إطار توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تعميق العلاقات المصرية الأفريقية في جميع المجالات ومن أهمها المجال الزراعي.

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