شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدّق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القرار رقم 144 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر. ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 78,304

تعافي 22,241

وفيات 3,564

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