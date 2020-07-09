مصر | نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل جديدة في واقعة "تقطيع جثة" أحد الشيوخ بالمنيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 05:56 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل جديدة في واقعة "تقطيع جثة" أحد الشيوخ بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

مجلس الدولة: وجوب حساب رسم تطوير الشركات المساهمة بالقوائم المالية المنفردة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حكما جديدا بشأن الشركات المساهمة المصرية "القابضة".