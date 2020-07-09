مصر | نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل جديدة في واقعة "تقطيع جثة" أحد الشيوخ بالمنيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 05:56 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل جديدة في واقعة "تقطيع جثة" أحد الشيوخ بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.
مجلس الدولة: وجوب حساب رسم تطوير الشركات المساهمة بالقوائم المالية المنفردة
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حكما جديدا بشأن الشركات المساهمة المصرية "القابضة".
تفاصيل جديدة في واقعة "تقطيع جثة" أحد الشيوخ بالمنيا
كشفت التحريات حول واقعة العثور على أشلاء أحد الشيوخ، بعد 5 أيام من اختفائه في ظروف غامضة بمركز أبو قرقاص، بمحافظة المنيا، عن أن المجني عليه كان يعمل رئيس مجلس إدارة جمعية خيرية بالمركز، وتوجه بعد عمله لتأدية واجب عزاء لأحد معارفه بإحدى القرى المجاورة "ما بين وقت آذان المغرب وأذان العشاء"، وبتأخره عن ميعاد وصوله إلى منزله، أجرى أهليته مكالمات هاتفيا للاطمئنان عليه، لكنهم وجدوا هاتفه المحمول مغلقا.
مجلس الدولة يؤيد فصل طالب الهندسة "المسجون"
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، قرارا بشأن طالب كلية الهندسة، الذي فصل نتيجة لسجنه وتخلفه عن الامتحان.
قرار عاجل من "النقض" بشأن طعن مالك شركة متهم بتوظيف الأموال
أصدرت محكمة النقض، حكمها في الطعن المقدم من محمد نبيل عبد العزيز شرف مالك إحدى الشركات، وآخر يدعي محمد حسن إبراهيم المنياوي، ضد النيابة العامة في الطعن المقيد برقم 11072 لسنة 89 ق على الحكم الصادر ضدهما من المحكمة الاقتصادية بتهمة توظيف الأموال، وفي الطعن المقدم أيضا من النيابة العامة ضدهما وضد محمد سيد محمد أحمد شبانة وسامح عزت حسين محمد ومحمد عبد الرحمن محمد الذهبي وهبة عادل أحمد حامد بدوي ونانيس عمر أبو المعاطي علي حسب النبي.
"عايز أتجوز".. اعترافات مثيرة لديلر الوراق المتهم بالاتجار في المخدرات
تواصل النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة سقوط عاطل بـ100 تذكرة هيروين وسلاح بمنطقة الوراق، وأدلى المتهم باعترافاته باتجاره في المخدرات منذ شهور.
بـ25 قطعة سلاح ناري و33 طربة حشيش.. سقوط عصابة الكيف في سوهاج
إحباط بيع 2.5 مليون جنيه سوداني في السوق السوداء بقصر النيل
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط شخصين وبحوزتهما أكثر من 2،5 مليون جنيه سودانى بقصد ترويجها على عملائهما، وأخطر مدير أمن العاصمة بالواقعة.