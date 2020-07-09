أخبار مصر | القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 05:56 مساءً - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت القوات المسلحة المصرية بفروعها الرئيسية، المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربي.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد المنطقة الغربية العسكرية خلال الفترة الماضية، واستمع وقتها لتفاصيل الاصطفاف الخاص بالقوات المسلحة في المنطقة الغربية العسكرية، في "سيدى براني" بمحافظة مرسى مطروح، وتفقد برفقة قادة القوات المسلحة، القوات المصطفة ومدى جاهزيتها.

وأكد أن عقيدة الجيش المصري وثوابته هي عدم الاعتداء على الآخرين، مشددا في الوقت ذاته على أن القوات المسلحة جاهزة لتنفيذ أي مهام توكل لها.